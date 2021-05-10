世芯-KY(3661)今(10)日舉辦法人說明會，第一季每股獲利為5.68元、毛利率36.37%，同步寫下新高，展望第二季，看好大陸7奈米的HPC客戶專案持續量產，對營運持續樂觀看待，全年案件進入Tape out(將layout好的IC案子，送至晶圓廠做成晶片)，對於營收持正向看待，另外，世芯-KY也預計自明日起展開庫藏股護盤。

世芯-KY第一季營收26.59億元，季增加38.71%、年增加74.93%，單季稅後淨利為3.88億元，季增加6.37%、年增加123%，單季每股獲利5.68元，單季獲利創下歷史新高，單季毛利率36.37%，季增加5.06個百分點，年增加3.19個百分點，毛利率亦寫歷史新高，主要是因為大陸市場動能強勁。

世芯-KY第一季受惠大陸客戶HPC(高速運算)專案進入量產，7奈米營收貢獻達59%，展望第二季，看好大陸7奈米的HPC客戶專案持續量產，加上北美客戶案件進入Tape out，對於營收持正向看待，全年營收、獲利也維持成長2成的預估。

世芯-KY今董事會也決議為維護公司信用及股東權益，擬執行庫藏股，將自集中市場買回股票，預計買回1000張，占公司已發行股數約1.42%，買回期限則自明(11)日起至7月9日，每股金額區間約280~720元，買回金額上限約26.75億元。

世芯-KY第二季預估在外包使費用率增加，毛利率會比第一季差，目前7奈米是主要成長動能，尤其來自於HPC、AI等應用，第二季儘管有飛騰事件，7奈米依然強勁，第一個7奈米AI晶片已經出貨給美國客戶(原本預計第三季末出貨)，第三個AI晶片也很快要出貨給美國。

(時報資訊)