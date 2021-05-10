核酸檢測前端萃取儀器及試劑大廠圓點奈米(6797)4月份合併營收1.2億元，年增128％，前4月營收8.9億元，較去年同期成長719％。全球新冠肺炎疫情數度攀上高峰，多國防疫措施從前期的大量檢測，陸續改為強制隔離，然而各國疫苗的採購預算壓縮檢測產品採購空間，核酸檢測需求暫緩，因此圓點奈米4月營收相較去年下半年以來的表現出現落差，但仍較去年同期大幅成長。

圓點奈米表示，新冠肺炎疫情短期內仍看不到盡頭，尤其圓點奈米的核酸萃取產品在過去一年得到國際肯定，已成功躍上全球許多知名客戶的採購名單，檢測需求仍然強勁的情況下，公司營收將可保持穩定表現。

全球新冠肺炎疫情再拉警報，多國醫療資源與人力不堪負荷，防疫措施從全民檢測改為強制隔離，公衛習慣也從看診篩檢轉為自主隔離；此外，旅遊泡泡配套措施尚未到位，邊境開放日期仍未明朗，疫情再度升溫，造成各國瘋搶疫苗的現象，也暫時壓縮了檢測產品市場的成長空間。圓點奈米短期出貨情況因前述因素而受到影響，長期的成長態勢則仍然不變。新冠肺炎病毒持續變種，在印度等國造成空前危機，因應未來邊境防疫需求增加、新冠肺炎將流感化的趨勢，圓點奈米提前佈局國際核酸檢測市場，核酸檢測的常態需求預期仍是穩定成長。

核酸檢測為分子診斷的重要環節，將大量應用於預防醫學、精準醫療及傳染病檢測，圓點奈米在打開國際知名度後，更將積極推出新產品，拓展更廣大的核酸檢測市場。在儀器設備方面，今、明兩年將推出全新的核酸萃取儀器，除全新設計的高／中通量儀器外，也有專為科學研究單位所設計的設備儀器，蓄勢攻向科學研究市場，產品線更加齊全。試劑方面，法醫檢測試劑、植物(葉類樣本不需研磨)與游離核酸(cfDNA)檢測試劑等，預計將於今年下半年上市，其中法醫檢測試劑已成功從骸骨、菸蒂、口香糖、織品血跡等萃取難度較高的樣本中萃取出核酸，將是刑事案件偵破的重要技術手段之一。

(時報資訊)