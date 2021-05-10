佐登-KY(4190)首季營收7.28億元，比去年同期大幅增加34%，EPS 1.22元，轉虧為盈。Q2將有母親節檔期商機，加上佐登33周年行銷活動，將有助於提高銷售業績及品牌能見度。

佐登4月營收2.41億元，比去年同期增加29%。佐登「溫馨月寵愛媽咪」已於4月底開跑，美容SPA推出三大課程買一套送一堂、保養品BA5系列母親節套組；醫學美容於大陸推出高端電音雙波療程與舊帶新會員福利，兩岸同步舉辦多場美顏講座納新客推療程，全通路積極搶攻孝親商機。同時，集團於第二季推出多項新品及課程，包括蔓潔雙莓複合益生菌、蔬果膠原蛋白酵素液、魔力輕盈精油、舒筋排濕SPA課程；醫美診所則新增鳳凰電波、啟動幸福人生G動椅，透過新品新療程注入營收成長。

佐登集團現有全球約27萬會員，透過異業合作、醫美講座、美肌新生3333行銷活動，加上新零售品牌珍朵絲特密集曝光下，預期帶動會員人數增長及年齡向下扎根，全力衝刺為集團納入新客。佐登表示，為感謝醫護人員守護台灣人健康，於國際護士節(5/12)至五月底，凡醫療機構職業醫事人員憑醫療院所工作證或醫護人員證件，即可至SPA門市享有一堂免費課程。

(時報資訊)