東捷資訊(6697)4月營收為0.65億元，年增17.83％；累計前4月營收為5.63億元，年增16.87％。主要受惠客戶因疫情延宕的轉型應用需求持續湧現，東捷資訊指出，疫情凸顯企業加速數位轉型的重要性，不少企業加速將營運管理核心的ERP部署為雲端環境。東捷資訊協助企業規劃轉型過程中逐漸導入全面託管的雲端解決方案以及資料治理架構，達到降低IT人力及建置維運成本，不受時間地域限制快速跨境上線，讓業務運作更即時與彈性。

東捷資訊營運長劉新正表示，ERP是現今企業提升管理效率與資料聚合的關鍵系統，台灣不少企業雖已逐漸意識傳統地端ERP系統上雲節省投資性開銷，又可彈性擴增系統計算與儲存空間等好處，但往往卡關在系統轉換、內部管理與資安疑慮而望之卻步，東捷資訊透過自行開發的ERP自助服務平台，結合顧問團隊與Azure、GCP與AWS全球前三大主流雲端合作夥伴高規格的雲端整合服務，高效部署SAP S/4HANA Cloud等雲端ERP系統，協助客戶客製化建置最適切的升級需求。看準東捷資訊近百家的ERP中大型企業客戶中，約有三成有導入雲端化商機，將可持續為其營運挹注成長動能。

東捷資訊首季營運亦表現不俗，單季營收4.98億元，季增31.47％，年增16.74％，稅後淨利0.24億元，季增69.96％，年增19.31％，每股盈餘為0.89元。

(時報資訊)