華航清零計畫2.0。（中央流行疫情指揮中心提供）

因應華航機組員及同住親屬染疫擴大，中央流行疫情指揮中心今(10)日宣布「華航機組清零計畫2.0」措施，由於檢疫力度再加強，遭外界質疑華航是否因此停飛；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，未完成14天檢疫採陰的機師，因為沒有和社區接觸，因此仍可派飛，但派飛間隔與實施細節仍待今晚與華航討論。

指揮中心今日記者會上宣布「華航機組清零計畫2.0」，內容包含前艙機組員全數召回檢疫；後艙機組員曾派飛長城航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天；相關人員進入社區須檢疫14天，且期滿採檢須為陰性；風險組與安全組不得混飛。

然而華航清零計畫2.0一出，安全組與風險組成為熱門名詞，但究竟分別代表什麼意思？莊人祥解釋，安全組為檢疫14天期滿且採檢陰性，反之風險組就是檢疫未滿14天也未採檢陰性，不過機師在14天檢疫期仍允許派飛。

莊人祥表示，派飛機師回台因為未滿14天檢疫期，因此又會變成風險組，至於清零計畫2.0預計要執行到什麼時候，待華航所有機師完成14天檢疫且採檢陰性，且全部變為安全組後才算完成。

針對2.0加嚴檢疫力道，外界質疑是否面臨停飛？莊人祥說，風險組因為不允許進入社區，和社區並無接觸，因此14天檢疫期內仍可派飛，不過派飛間隔與實施細節仍待今晚指揮中心與華航討論。

(中時 )