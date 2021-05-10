屏東縣環保局舊有廳舍啟用超過30年，不僅建築老舊且空間不敷使用，屏東縣政府斥資1.7億元，以大武山外型打造建築外觀，利用山勢作為建築量體型塑天際線，各樓層風道設計手法，增加南北向氣流出入，將提供舒適洽公與辦公環境。

屏東縣長潘孟安表示，環保局同仁原在擁擠老舊建築物內辦公，走道放滿檔案鐵櫃，公務員長期在不佳環境下工作，連民眾出入洽公都有困難。

因此特別籌措經費覓地規畫新大樓，並命名為屏東縣政府生態節能大樓，新址符合「生物多樣性」、「綠化量」、「基地保水」、「日常節能」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「室內環境」、「水資源」及「汙水及垃圾改善」等9大指標，評定等級屬於黃金級綠建築。

潘孟安直言，環保局工作繁重，需日夜輪班稽查，同時肩負綠能推動重責大任，每月光異味陳情案件就多達300多件，包含畜牧場、工廠、自助餐、便當店等，但過去屏東縣異味官能測定委由民間代檢測業者協助，耗時耗財。

縣府自行成立測定室並訓練聞臭師，降低成本且能在接獲民眾陳情後即時受派任務，有效提升取締效率。潘孟安感謝環保局同仁們的辛苦，期待新大樓啟用後，繼續和各社區巡守隊守護屏東環境，為縣政繼續努力。

(中時 )