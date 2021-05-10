西藏防疫「上」珠峰 峰頂將設隔離線

中國大陸近期將在全球最高珠穆朗瑪峰頂峰設立隔離線，防止受新冠病毒感染的尼泊爾登山者和從西藏一側登頂的登山者有任何接觸，以確保在印度、尼泊爾的疫情不會擴散至珠峰北坡並進入西藏地區。

據《中新社》報導，珠峰位於中國和尼泊爾邊境，攀登路線分別位於中國一側的北坡和尼方一側的南坡。近日有媒體報導稱，尼泊爾境內南坡大本營有登山者確診感染新冠肺炎，珠峰疫情防控引發外界高度關注。

西藏自治區體育局局長尼瑪次仁表示，2021年中國大陸從北坡攀登的共有2支隊伍，一支為攀登珠峰的21人隊伍，另一支是到珠峰北坳徒步的17人隊伍。目前珠峰北坡無新冠確診病例。

報導引述尼瑪次仁的話說，疫情防控焦點在珠峰頂峰，在得知尼泊爾南坡出現疫情後，西藏登山管理部門高度重視，加強了各個環節疫情防控措施。由於南北兩側登山路線不同，因而珠峰頂峰的疫情防控是重中之重。

尼瑪次仁表示，登山管理部門會在登山隊員沖頂前派出由專業嚮導組成的防控隊伍，提前開展工作，並在峰頂一側設置隔離線，禁止南北坡的人員及物品在峰頂互相接觸。此外，登山部門也重點做好珠峰北坡登山大本營及沿途各個營地的防疫消殺工作。

西藏日喀則市委副書記廖懇說，政府部門高度重視疫情防控工作，嚴格執行各項防疫措施，尤其是機場和各交通關口，進行了周密佈置，嚴防死守。

(中時新聞網)