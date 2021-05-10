變性網紅「罔腰」2月在社群網站PO出巨肚懷孕照、超音波照與高醫檢驗單，暗指寶寶已12週大，還連日發布相關消息，誇張行徑遭警方依《社會秩序維護法》移送。高雄地院10日裁定，罔腰言行不至於對求子婦女或跨性別人士產生負面惡意，不影響公共安寧，裁定罔腰和楊姓前男友不罰。

罔腰日前在網上宣布懷孕，外界一片譁然，當時罔腰前男友還幫腔，表示罔腰接受了一位做相關醫學研究醫師的人體測試。遭指涉幫忙懷孕的高雄醫學院也出面打臉罔腰，強調她根本沒有到婦產科的就醫紀錄。高雄市衛生局還要求她到案說明。

後來罔腰承認一切只是個玩笑，還說「不懂為何大家反應要這麼大」。她強調，因為懶得多做解釋，才會引發這樣的風波，不過誇張行徑還是遭警方移送法辦。

高雄地院認為，罔腰故意張貼胎兒超音波照，引發網友質疑、媒體報導後均未澄清，還繼續散佈懷孕訊息，誤導民眾相信胎兒超音波照片是她受檢所拍攝，確實是散佈與事實不符的事情。

但罔腰個人懷孕與否，客觀上尚不足讓聽聞者對跨性別者現今能否生育感到畏懼或恐慌，亦不足使社會對求子婦女或跨性別人士產生負面惡意，難認社會安寧或秩序因此產生紊亂。

高雄地院強調，罔腰的行為雖有損個人言行可信度，但現今社會散佈不實訊息之人，並不限跨性別 者，應不會導致社會大眾對跨性別者產生敵意，進而影響公共安寧，與《社會秩序維護法》第 63 條第 1 項第 5 款「足以影響公共之安寧」之要件不符，故裁定不罰。

(中時 )