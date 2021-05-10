蘇晏霈在民視八點檔《多情城市》飾演雙胞胎「思思」跟「明玥」，除了一人分飾兩角，最近劇中又被何依霈飾演的角頭老大附身，讓蘇晏霈直呼好像人格分裂上癮一樣，這也是第一次在戲劇中演出3種角色。
蘇晏霈表示，劇情是思思和何依霈發生車禍，結果何依霈昏迷，靈魂附身在思思身上，她看到劇情時不禁嘴角失守噴笑出來，笑說在一部戲可以分飾兩角已經是很難得的經驗，竟然還多了角頭老大的角色，所以跟何依霈碰面時，還刻意模仿她講話的語氣跟眼神。
蘇晏霈坦言演出附身之前，自己非常緊張，因為角色性格突然大變要使壞，她演出前拼命拉肚子，好在身邊有黃文星跟藍葦華，他們給了她很多建議，讓她順利走入「蔡金枝」的人生。
三個角色個性，最喜歡哪一個？蘇晏霈表示，三個角色她都很喜歡，只是自己很少演黑道角頭，這次演出大姐頭是很不一樣的體驗，特別好玩，謝謝電視台給她機會嘗試。
導演也稱讚蘇晏霈學習能力很強，對角色很有想法，雖然客串的何依霈只有短短的幾場戲，但蘇晏霈能抓到她的角色精髓，尤其是傻裡傻氣的大姐頭，也是蘇晏霈以往很少見的角色設定，觀眾看到播出一定會覺得非常新奇。
(中時 )
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