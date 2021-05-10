蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。（Tim Walker Studio提供）

奇美博物館不惜重本向英國頂尖博物館「V＆A」借展，引進轟動時尚界及藝術圈，在全球引發熱烈討論的傳奇時尚攝影師蒂姆．沃克（Tim Walker）重量級展覽「蒂姆．沃克：美妙事物」，預定7月31日開展，讓台灣民眾不用出國，就能在台南看到原汁原味、具國際專業水準的超級大展！

英國「V＆A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V＆A）是世界公認的重要指標館所，被譽為倫敦最美博物館，在工藝美術、裝置藝術領域為全球博物館界權威，此外，V＆A對攝影領域長期關注，目前攝影相關收藏達80萬件，為全球最大的攝影收藏單位。

當V＆A邀請蒂姆．沃克合作以館藏策畫展覽時，等同宣布博物館界「攝影收藏巨頭」與時尚界「攝影傳奇人物」兩大強棒聯手出擊，消息一出，萬眾矚目，儘管展覽遠在英國，仍吸引台灣許多時尚媒體紛紛報導。

去年該展在倫敦落幕後，隨即進入世界巡迴展，台灣奇美博物館為亞洲首站，讓國人能夠搶先感受世界一流館所V＆A的策展質量，以及這位攝影大師的驚人創意。

蒂姆．沃克被評為當代最具創造力的攝影師之一，在時尚圈嶄露頭角後，成為眾多全球時尚雜誌御用攝影師，以及各大名牌邀約合作對象。而沃克獨特之處在於不單單拍攝光鮮亮麗時尚作品，他更透過源源不絕的創意與充滿觀點的思維，將時尚藝術化，成為一位遊走在時尚與藝術之間的創意思想家。

《蒂姆．沃克：美妙事物》為沃克迄今為止最大個展，除展出他職業生涯25年來重要作品，此次更有大量以V＆A藏品為靈感全新創作。奇美博物館表示，台南是一個藝文蓬勃、人文薈萃之地，除了常設展分享各類來自全球文物，特展也希望拉高層次，提供更多與國際同步的文化資源，讓台灣民眾不用出國就能接軌世界；此次首度自國際知名博物館引進重量級展覽，館方將以最嚴謹規格原汁原味呈現該展的完整樣貌。

(中時 )