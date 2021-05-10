出貨推進，永裕（1323）4月營收3.03億元，連二月站上3億元水準，前4月營收11.33億元，年增5.17％。永裕認為，在疫苗施打率提升下，全球應可陸續解除活動管制，恢復正常生活，將有助消費力道回溫，配合高附加價值產品占比優化，業績、獲利更上層樓。

永裕表示，新年度或許仍會受到此波疫情影響業績表現，但後續應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶動的商機。另，公司數年前即開始布局環保材料的研發創新，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，有助持穩拓展綠色經濟之營運利基。

此外，永裕中國市場持續擴大現行滴眼劑容器產線，增設的中國動物疫苗品容器產線也順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，注入高端生技包材的行銷能量。浙江新廠第一期工程已順利推進中，預計2022年第二季投產，強化長期動能。

(工商 )