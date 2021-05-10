倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開低震盪拉回，終場下跌49.39點作收，跌幅0.29％，收在17,235.61點；櫃買指數亦同步下殺2.46點作收，跌幅1.2％，收在201.93點；三大法人進出方面，外資轉賣25.9億元，投信續買16.84億元，自營商續買0.2億元，惟外資法人於台指期續賣1,490口多單，累計淨空單部位為37,519口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖受到資金排擠效應影響，電子股10日的表現普遍不佳，矽力-KY、台勝科、環球晶、合晶、家登、廣穎、聯發科、中揚光、亞信、九暘、耀登、雙鴻、I宣德、偉詮電、晶技、普誠、矽創、聯詠、尼克森、大中、杰力、榮創、欣興、國巨、華新科等，紛紛下殺拉回，連帶加權指數也遭受到沉重的壓抑。

不過，市場人氣並未因此退卻，市場資金反而持續轉入紡織、鋼鐵、造紙、航運及金融類股，包括儒鴻、南紡、集盛、宏益、聯發、嘉裕、宏洲、東和、華紙、寶隆、正隆、中鋼、中鴻、美亞、允強、彰源、新鋼、海光、第一銅、盛餘、燁輝、燁興、長榮、陽明、正德、慧洋-KY、萬海、台玻、國泰金、富邦金等，漲勢犀利，顯見市場人氣尚在。

個股方面，本周納入投資組合的撼訊，受惠宅經濟及加密貨幣需求，營運看旺，多方趨勢向上、內資法人大戶心態積極偏多，只要多方架構未遭破壞或出現爆量不漲，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，全球疫苗接種速率加快、歐美各國可望陸續放寬疫情限制令，在全球經濟可望展開強勁復甦，目前就端看電子族群何時能夠接棒演出，人氣指標股首看聯電、聯發科、國巨、華新科、欣興、威剛等，只要上述人氣指標股能夠領軍上漲，台股就有望再創新高。

(工商 )