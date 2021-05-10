雲林縣虎尾鎮1處巷弄路口的2側住戶，因為其中1戶長期將車輛停在路口，導致巷弄狹窄，其他車輛轉彎時經常擦撞另一住戶家門物品，該住戶索性在住家門口的花盆外圈裝上1圈鋒利鐵刺，避免車輛太靠近住家；不過猶如「血滴子」的裝置日前就造成1輛車的輪胎被刺破，警方之後到場關心，屋主才妥協將尖刺移除。

1名網友在臉書社團「虎尾人讚出來」PO文，他日前開車行駛在虎尾鎮西安路1處的巷弄時，在轉彎時發現巷子左側停了1輛車，他於是再將車往右側開一點，但他之後發現轎車的輪胎被刺破，事後到現場看，他竟發現轉彎處擺放著1個花盆，花盆的周圍竟有1圈鋒利的鐵刺，猶如「血滴子」相當危險。

有民眾目擊雲林縣虎尾鎮一處巷弄的花盆上竟裝上1圈鋒利的鐵刺，導致行經的車輛的輪胎被刺破。（翻攝自臉書虎尾人讚出來）

該網友將血滴子的照片PO在社團中，提醒附近民眾要注意，避免「中招」；許多網友看到後紛紛嚇壞，「這刺也太大了，好恐怖」、「路人經過時如果一不小心也很容易受傷」、「主人什麼心態阿，真的好危險」。據悉警方之後接獲通知，到盆栽主人家詢問用意，對方才解釋因為太多車輛轉彎時會撞到門前的花盆，才會裝設尖刺物，目前已把尖刺物移除。

據了解，事發現場在虎尾鎮安西路49巷的轉角路口，因為住在路口的2戶人家，其中1戶長期將車停在轉角處，導致其他車輛行經路口時必須刻意閃避，經常不慎撞上另1戶人家的門前物品，長年來2家相處不睦，另1戶才會在盆栽外圈裝設尖刺，避免車輛太靠近家門。

(中時新聞網)