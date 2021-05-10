比爾蓋茲和美國億萬富豪艾普斯坦的關係可能導致他和梅琳達離婚？

美媒披露，微軟創辦人比爾蓋茲前妻梅琳達（Melinda Gates）早在2019年10月就開始諮詢離婚，當時正巧是媒體爆料比爾蓋茲和被爆出有戀童癖的已故前億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有往來的時間點，據悉梅琳達也見過艾普斯坦，對他印象很差，「大發雷霆」警告比爾蓋茲不要再和他往來。

《紐約郵報》（New York Post）、美國《國會山莊報》（The Hill）引述《華爾街日報》（Wall Street Journal）9日報導，比爾蓋茲前妻梅琳達最早早在2019年10月就開始向多間律師事務所諮詢和蓋茲的離婚事宜，當時正好也是《紐約時報》揭露蓋茲和艾普斯坦私下曾多次往來的時間點。

前員工也透露，比爾蓋茲和梅琳達曾在2013年一起見過艾普斯坦，梅琳達事後告訴蓋茲對艾普斯坦感到「不舒服」，即便梅琳達已經表達了自己的擔憂，但後續比爾蓋茲仍持續和艾普斯坦來往。

報導指出，整個新冠疫情期間，蓋茲夫婦都在協商離婚事宜，同一時期，夫妻倆意外退出世界經濟論壇（World Economic Forum），蓋茲也在2020年3月宣布離開微軟董事會，其實當時兩人已經在討論如何分配財產，直到5月3日訴請離婚、對外公開離婚消息，訴請離婚時，兩人也已經分居，蓋茲居住在加州，梅琳達則住在華盛頓州。

事實上美國「野獸日報」（Daily Beast）7日就率先披露蓋茲夫婦早在2013年就和艾普斯坦見過面，友人透露，和艾普斯坦見面後，梅琳達「大發雷霆」，警告蓋茲別再和艾普斯坦有任何瓜葛，當時艾普斯坦早已爆出猥褻未成年少女，目前無法確定梅琳達是因為艾普斯坦的醜聞不滿，還是純粹不喜歡他的性格，不過報導引述一名人士的說法，形容艾普斯坦就是個「討人厭」的人，「幾乎可說是沒禮貌」，「我可以毫不懷疑地說，任何人都不想待在他身邊。」

《紐約時報》2019年披露，蓋茲和艾普斯坦早在2011年就搭上線，至2013年間，兩人見過多次面，主要由蓋茲的2名下屬安排會面，2011年蓋茲還曾造訪艾普斯坦位在紐約曼哈頓的豪宅。報導指出，艾普斯坦當時試圖籌措新的慈善基金。

2013年，蓋茲還搭乘艾普斯坦的「蘿莉塔快捷」（Lolita Express）私人專機，從紐澤西州飛往佛州棕櫚灘（Palm Beach），這架專機被媒體形容為性愛包機，專門載艾普斯坦及權貴往返「狂歡島」，機上配有方便進行性愛活動的裝備。

值得注意的是，2008年艾普斯坦就已經坦承性販運未成年少女。

2019年被爆出和艾普斯坦有往來後，蓋茲當年回應做出了「錯誤判斷」，同年稍早他更稱雖然見過艾普斯坦，但兩人沒有任何商業往來或私人交情，強調是為了募款才和艾普斯坦碰面，「因為他認識很多有錢人」，稱每次碰面都是一群男人會面。

針對《華爾街日報》再掀出和艾普斯坦的關係，比爾蓋茲的發言人重申2019年的聲明，強調兩人沒有交情。

艾普斯坦被控於1990年代至2000年初期性販運未成年少女，要求少女提供性服務、甚至培育性奴，還要求少女提供其他賓客性服務，英國女王次子安德魯王子（Prince Andrew）就被指控曾和少女發生3次性關係，艾普斯坦在2019年年8月等待判決期間，於紐約監獄自縊身亡。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)