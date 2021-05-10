台南市政府近2年投入74.3億元建設仁德區。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市仁德區因擁有便利的交通路網，自從縣市合併以來人口數持續正成長，市長黃偉哲10日視察老屋新力的「中洲麻油客棧」時，指市府近2年投入74.3億元建設仁德區，陸續推動三爺溪治理工程、台1線文賢路拓寬及新建活動中心等項目，希望讓身為通往南方大門的仁德，宜居生活皆可得。

仁德區長黃素美表示，「中洲麻油客棧」是從廢棄豬舍改造成的休憩空間，還將在地特產「麻油」結合農業低碳輕旅行和食農教育，讓農村重新活絡，獲得「綠社區培力計畫」金牌獎肯定，去年還獲得台南市社區文化景觀營造類建築園冶獎。

黃偉哲說，市府近2年在仁德區投注74.3億元建設，其中以31億元的三爺溪治理工程占大宗，另4.8億元花在「萬代橋改建」，仁德滯洪池「仁德之心」景觀改造計畫花費4000萬元，「正義抽水站」更新汰換機組作業為2600萬元，希望全面整治並提升防洪能力，讓地勢低窪的仁德改善易積淹水之苦。

至於交通道路方面，市府斥資10.64億元完成特27 道路開通，連接文華路有效紓解182縣道車潮，串聯仁德至東區藝文景點；花費5.9億元拓寬文賢路（台1線至保安路）；「路平專案」工程也花費6500萬元在中正路、勝利路、崑崙路施作。

另外，擁有3個工業區的仁德，工商業興盛，轄內奇美博物館、十鼓仁糖文創園區和4座不同型態觀光工廠等都是熱門景點，市府目前已完成二空新村都更招商簽約，透過新建社會住宅活化土地資源，接下來還將新建活動中心等便民建設，積極替在地特色亮點加值，讓仁德具備工商、觀旅和休閒、藝術等滿滿量能。

(中時 )