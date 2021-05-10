基隆市一名謝姓男子3月29日晚上7點多，在住家附近搭上計程車，指定要前往六堵工業區，行經七堵區工建路時，謝男拿出預藏折疊刀，抵住計程車司機頸部，強盜其身上現金及車輛，謝男得手後，開車前往宜蘭，路途中遭警方逮捕，他稱，只是想去海邊散心，基隆地檢近日偵結，依強盜等罪嫌起訴。

據了解，謝男失業一年多，患有敗血症，缺錢花用，竟心生歹念，在中正路攔下一台計程車，上車後，表明要前往六堵工業區，直到吳姓司機駕車至七堵區工建路時，謝男趁天色昏暗、四周無人，拿出預藏的折疊刀抵住司機頸部，要求交付財物。

吳姓司機不敢違抗，先是交出身上1000元現金，再從副駕駛座前置物箱拿出現金6500元、駕照、健保卡、身分證、中華郵政VISA卡、中油VIP卡、油卡及腰包等物品，謝男取手後，拿出預藏的膠帶，綑綁吳的雙手，並使用折疊刀將安全帶割斷，喝令吳下車。

謝男隨即駕車往宜蘭方向逃逸，沿途將吳的手機丟出車外，避免遭警方定位追蹤，再丟棄其腰包、證件等物；吳姓司機則立即走到外圍向路人求救，基隆市警局第三分局與刑警大隊共組專案小組偵辦，調閱現場監視器，最終在宜蘭頭城濱海路上攔下計程車，現場查扣手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金約7000元等證物，並將人逮捕歸案。

檢警調查，謝男坦承犯行，承認自己有拿刀威脅吳姓司機，並搶走車輛、財物及其個人物品等，並稱自己只是要去宜蘭看海散心，檢方訊後，認定謝男犯攜帶兇器加重強盜罪嫌提起公訴，另犯案用的折疊刀、手套、膠帶等證物宣告沒收。

(中時 )