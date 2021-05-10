網路家庭（8044）10日公告4月份營收34.11億元，較去年同期成長8.6％，惟月減9.7％。累計1～4月營收為149億元，較去年同期成長7.8％，創歷年同期營收新高紀錄。第一季單季淨利1.42億元，較去年同期成長38％，每股盈餘達1.17元，較去年同期成長33％，刷新近三年單季最佳表現。

網家表示，4月營收動能來自旗下PChome 24h購物，受惠4月多款強勢新機接力開賣、挖礦熱潮亦帶動3C周邊購買動能續增，加上母親節採購潮提前湧現，推升禮品及五星飯店餐券需求高漲，強力挹注營收。

母親節檔期為上半年電商最大檔期，也帶動網家4月營收表現，網家指出，消費者送禮以按摩家電、智能家電以及專櫃保養品為人氣選購商品。此外，因應家族聚餐提前訂位需求，刺激電子票券銷量成長，且一次購入6張以上餐券的訂單竄升。而國旅熱門，子公司PChome旅遊訂房業績亦較去年同期倍增，尤以奢華、親子飯店為最，帶動整體業績走揚。

(工商 )