線上電子商務平台蝦皮增資案正在投審會審議中，蝦皮針對電支許可要求，向金管會申請期限自5月13日延期至8月13日。對於蝦皮牽涉陸資的認定問題，蝦皮創辦人李小冬的國籍、國安審查，包括金流跟個資，投審會將會與陸委會以及金管會等相關單位嚴加審查。

立委高嘉瑜10日於立法院內政委員會質詢，談及新加坡商蝦皮背後是否為陸資的問題。陸委會副主委邱垂正表示，已有掌握蝦皮狀況，要確保台灣個資問題，注意產業面被傾銷問題，以及蝦皮創辦人李小冬的國籍問題，陸委會與投審會會嚴格把關。

投審會副執秘呂貞慧指出，會以蝦皮資安、金流等作為審查重點，金管會也審查公司設備是否設於台灣。國安局副局長柯承亨則表示，目前已有跨部會專案，追蹤並檢討相關問題，該專案也在推動修法。

陸委會表示，會對「真中資、假港資」、「真中資、假外資」嚴格把關，用人頭來台投資也會處裡，相關修法將會再研議，以建立中資管制制度。針對營業秘密法，邱垂正說，除了修法外，落實執法也很重要，尊重經濟部對營業秘密法的看法。

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