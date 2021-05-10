Panasonic周一表示，隨著全球經濟從新冠封鎖的衰退中出現彈升，公司預計本財年營業利益將增加近三分之一。

Panasonic預計本財年營業利益將增加27.6%，來到3300億日圓(約30億美元)，此一數據高於16名分析師的3275.6億日圓平均預測。

該日本製造廠正試圖透過與特斯拉的10年合作，利用對電動車電池日增的需求，大舉投入於供應鏈管理服務。

一消息人士表示，Panasonic計畫在本財年在日本開始測試生產線，要生產4680個電池芯。特斯拉表示，新形式的電池將可降低電池成本，並協助在2030年將電池產量提高100倍。

在疫情爆發後，企業加強了供應鏈；Panasonic還大舉投資於新的生產鏈管理服務。

Panasonic在上月宣布，以71億美元收購美國供應鏈軟體公司Blue Yonder股份；該交易為Panasonic近十年來最大的一筆交易。

在截至3月底的第四財季，該綜合工業企業營業利益為318億日圓(約2.92億美元)，較前一財年同期減少40%，然高於5為分析師預測的209.9億日圓。其生命解決方案部門的利潤下降，抵銷了汽車零組件部門收入的增加。

(時報資訊)