聯發科(2454)今(10)日公布4月營收，月減少8.91%、年增加78%，展望第二季，聯發科預估營收將持續創下新高，季成長10%~18%。

聯發科4月營收365.72億元、月減少8.91%、年增加78%；累計前4月營收為1446.05億元、年增加77.63%。

聯發科今年對於5G的市場成長釋出樂觀預期，也看好全球5G智慧機規模上看5億支大關，其大陸市場又為重中之重，加上聯發科將在下半年推出超旗艦天璣2000，對於旗艦市場的市佔率取得會有正面幫助，且除智慧機之外，聯發科在非手機領域PMIC(電源管理IC)、ASIC(客製化晶片)、IoT以及NB等，今年整體成長動能也相當強勁，先前法說會中，聯發科對於今年展望也持續樂觀，更祭出未來4年逾千億元的特別股利。

今日聯發科受到市場雜音衝擊，股價今重挫7.6%，收在979元，失守千元大關，目前5G手機在4月的出貨滲透率在大陸市場已達80%以上，但傳出通路庫存卻也同時達歷史高點約9.5週，顯著高於正常庫存水位的4~6週，此反映5G因欠缺殺手應用故需求不振，加上印度新冠疫情爆發也對短期Android手機需求有負面影響，最新調查顯示，三星、OPPO、Vivo與小米均已下修第二季印度市場訂單約10~20%。

另外，今日也有外資開出第一槍，外資研究機構ALETHEIA指出，聯發科帶領大盤與半導體IC設計族群上攻的階段性任務已完成，有鑑於聯發科在大陸5G市占率已觸及高峰；中階市場來自高通的競爭，變得比以前激烈；以及2021年起聯發科的成長性可能開始放緩，將投資評等降至「中立」。

聯發科第二季財測，以新台幣兌美元匯率28.2元兌1美元計算，預期第二季合併營收將可望季成長10%~18%，毛利率將落在43%.5~46.5%區間。

(時報資訊)