可成(2474)公布自結4月份集團合併營收新台幣38.04億元，較3月份45.52億元，減少7.48億元，月減16.4%；相較2020年同期的77.19億元，減少50.7%。

2021年前四個月集團合併營收累計為新台幣164.33億元，較去年同期間的253.36億元，減少89.03億元，年減35.1%。

在去年底淡出iPhone機殼業務，可成營收呈現月減和年減；可成近年受國際貿易情勢變化、客戶策略演變，以及供應鏈走向價格為導向的競爭態勢，去年做出營運重大決策，決定淡出手機業務，由於可成過往手機相關業績佔營收比重約4成，在出售給藍思科技後，營收呈現下滑。

今年開始，可成以筆電、平板及車用產品為營運重心。在新能源車方面，可成去年切入新能源車供應鏈，可成新能源車相關產品是以金屬為主的車內影音系統機構件，雖然汽車產品已經開始貢獻營收，但目前比例仍低，預期未來3到5年將帶來明顯貢獻。

(時報資訊)