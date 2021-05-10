電池儲能系統集成商（BESSI）台普威能源攜手北美儲能系統設備商普威，搶攻台灣儲能電池系統（BESS）服務商機，去年成為台電「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」得標廠商之一，公司宣布已在數月內完成案場設置併聯送電，並通過台電驗證。

美國普威2019年底攜手日本村田及台灣博弈設備廠廣錠(6441)，結合三方優勢搶攻儲能商機，廣錠負責儲能電池組裝製造。同年底成立的台普威，則由廣錠董事長廖良彬以個人名義與普威合資，為台灣及亞太地區提供BESS開發設計、安裝施工、營運管理和維護服務。

台電結合民間儲能系統打造「虛擬電廠」，協調電網頻率自動控制，去年首度對外開辦AFC調頻備轉輔助服務採購案，台普威名列5家得標廠商之一，並在合約競標中排名第2，取得2MW的BESS服務合約，一舉打響市場知名度。

台普威獲美國普威獨家授權經銷BESS，並負責開發設計、安裝施工、試車、客製化EMS軟體與遠端控制軟體、營運管理和維護服務。憑藉儲能系統的專利電池模組設計及完善的軟硬體整合技術，短短數月內即完成案場設置併聯送電，並快速通過台電驗證。

由於普威BESS的模組化設計，配合台普威工程團隊專業技術能力，台普威此次僅用4小時就完成電池櫃安裝，並開始進行測試。自2月21日電池貨櫃上基墩到送電、平衡、自我測試，至4月29日通過台電專家會審取得台電AFC項目證照，僅花費不到2個半月時間。

台普威營運長李威儀指出，在嚴格控制資金成本目標下，營運團隊必須精算設備到案場安裝時間，在最短時間完成安裝與通過台電執行能力測試。且再生能源發電具間歇性及不易預測性，對傳統電力調度模式而言頗大挑戰。台普威藉此次設置經驗，可有效解決此方面困境。

台普威表示，團隊與美國普威設計一套標準且能快速建置、可靠度逾99％，的儲能案場，符合台電標案的整體設計方案，協助有意參與業主快速擴建案場。台普威亦將協助業主取得儲能併網，與台電進行日前輔助平台交易，持續提供長達15～20年的維運合約服務。

(時報資訊)