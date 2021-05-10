旭然(4556)訂單出貨明顯回升，4月合併營收達新台幣5041萬元，月成長25％，年減5.42%，前4月合併營收為1.65億元，並較去年同期減少1.9％。

旭然表示，受惠台灣、美國等地區銷售表現保持良好動能，且半導體暨電子等產業持續投入資本支出以擴建新廠、產能計畫，訂單需求逐步拉升，加上越南新廠產能開出，並積極拉升整體產能稼動率、以精進學習曲線，加速整體遞延訂單認列進度，帶動4月營收表現較3月成長25％的關鍵。

展望第2季，旭然仍持續積極擴大全球接單動能、穩步拉升越南新廠產能並同步精進生產學習曲線，以推動集團整體營運邁入下一階段，以目前市場訂單需求來看，仍持續看好台灣、美國地區銷售為未來營運亮點。旭然旗下口罩業務已於近期完成取得衛福部醫療許可認證，將持續佈建台灣地區經銷商、電商平台等通路銷售，有助於增添銷售表現。

(時報資訊)