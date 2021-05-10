PCB鑽針及鑽孔服務需求強勁，尖點(8021)透過擴產及收購持續拉升產能，為營運增添新動能，歐系外資認為尖點是PCB升級趨勢的受益者，維持「優於大盤表現」評等及目標價50元，不過受到外資賣超影響，尖點今天股價收低。

IC載板、HDI及5G相關PCB市況火熱，推升鑽針及鑽孔服務需求，尖點自去年下半年開始進行擴產，其中鑽針部份，尖點已於去年下半年透過製程去瓶頸化及效率提升，將產能自2100萬支提升至2300萬支，但因拿下新客戶，今年第1季鑽針產能利用率達90%，為因應市場開拓需求，尖點也在今年3月底、4月初透過收購擴增產能，自今年第2季起再增加近10%產能達月產能2500萬支；在鑽孔服務部份，尖點去年第4季因增加台灣鑽孔服務廠區，使整體鑽孔營運規模增加20%，今年公司仍將持續擴充產能，至年底預計再增加約10%產能。

尖點4月合併營收為2.98億元，年成長27.13%，尖點總經理林若萍表示，目前看起來，IC載板全年都不錯，HDI等PCB下半年會往上，第2季營收因為收購可望有較大的成長，由於新公司需要調整，預估第2季毛利率與第1季持平，公司將持續控管費用，希望費用率能下滑，今年資本支出暫訂為3.5億元到4億元，下半年將依市場狀況，不排除增加資本支出。

歐系外資報告指出，尖點第1季財報與我們調高後預估相符，由於尖點合併收購公司營收，預估第2季營收將季增10%，我們認為，尖點是PCB升級趨勢的受益者，我們調整2021年到2023年的每股盈餘預估，維持「優於大盤表現」評等及目標價50元。

(時報資訊)