美軍在阿富汗的時間已經不多了，現在他們正在報廢不帶走的過剩裝備，這並不是貼個封條那麼簡單，還要毀壞、碾碎成難以復原的碎片。美國這樣做，是一種安全措施，以確保美軍設備不會落入激進分子的手中，但是對於當地人來說，這真是令人髮指的浪費。一些阿富汗人不禁痛罵「他們摧毀了我們的國家，現在竟然只留下垃圾給我們，以後我們該怎麼辦？」

星條旗報(Star & Stripes)報導，幾輛美軍的全地形越野車，在巴巴米爾先生（Baba Mir）的廢料場內，這些車子正等著被廢料機碾成碎片，旁邊還有已經被分解成金屬塊的戰車履帶，甚至美軍的帳篷，也被切成碎布。

美國軍方聲明說，到目前為止，已經銷毀了約1300件設備。一位不願透露姓名的美國官員說，在9月11日的最後離境最後期限之前，還有更多裝備要銷毀。其實這種做法並不新鮮。2014年，當美國和北約決定，將阿富汗的安全，移交給現在的阿富汗政府時，就已經開始破壞設備了。國防後勤局發言人說，被毀設備、車輛總共達到3.87億磅。

美軍這樣做的理由是，無法帶回所有裝備，就不能留下有用的裝備，否則就可能資助給激進團體。然而這樣一來，也就明擺著認定，阿富汗在美軍離開後，隨時都會被激進主義者(塔利班)給拿下，也是美軍不信任現在阿富汗政府的證明。

巴巴米爾說：「美軍他們正在做，是背叛阿富汗人。就像他們摧毀了這輛車一樣，他們也摧毀了我們國家。」

許多阿富汗對美軍的離開深感沮喪和憤怒。他們感到阿富汗被遺棄了，至少把部分戰爭責任歸咎於美國人。現在這個由美國政府扶持的政府腐敗又軟弱，動盪不斷的局勢沒有辦法解決，有可能在美軍離開後，演變成更殘酷的內戰。

一位北約官員說，美軍面臨兩難境地：要是交出無損的裝備給阿富汗商人，就可能因各種原因落入敵軍的手中；如果破壞，又會激怒阿富汗人。

他講了一個故事：不久前，美軍發現了兩輛空的悍馬車，後來發現，它們已被改裝成汽車炸彈，顯然已經落入敵人之手。後來美軍派了拆彈小組拆除了炸彈，但是經過此事之後，美軍就加強了廢品的嚴格處理政策。

但是，廢品場也看的到一些似乎沒有破壞必要的裝備，比如長長的消防水帶，也被切成碎片，或者是一種稱為Hesco的防爆牆，真的有必要碾碎嗎?Hesco可用來建立防沙牆，但如它們也被切成毫無用處的碎片，這樣真的好嗎？

一位回收商人哈吉·古爾（Hajji Gul），本來巴望著拿美軍的廢品來重建家園，結果現在只看到無法再利用的碎片，他恨恨的說：「他們摧毀了我們的國家，現在正留給我們垃圾，我們以後該怎麼辦？」

(中時新聞網)