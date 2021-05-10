高雄一家社會企業，致力於運用專利仿生農法與智慧農業科技技術，種植出華人養生需求的無毒漢方作物「丹參」。今年將丹參葉植萃產品送至歐洲比賽，獲得世界三大品質獎之一的Monde-Selection銀牌獎肯定。（柯宗緯攝）

高雄一家社會企業，致力於運用專利仿生農法與智慧農業科技技術，種植出華人養生需求的無毒漢方作物「丹參」。今年將丹參葉植萃產品送至歐洲比賽，獲得世界三大品質獎之一的Monde-Selection銀牌獎肯定。高市農業局長張清榮也說，這是對於高雄青農的肯定。

台灣蓋婭社會企業執行長林盈指出，連續2年，蓋婭的丹參都種植出指標成分優於中醫藥典的成果，甚至高出2~3 倍之多。用漢方養生是我們生活習慣的一部分，接下來將推出丹參黑豆茶以及丹參枸杞菊花茶，將優質丹參帶著天然活力，成為我們的養生日常。

農業局長張清榮表示，智慧農業是高雄智慧城市的一環，市府也組成智慧農業服務平台，推動智慧農業加速落地。蓋婭社會企業今年度的獲獎，代表台灣農業、高雄農業、高雄青年創業，理念與實質品質都值得支持與鼓勵。

高雄醫學大學天然藥物研究所特聘教授張芳榮提到，丹參對於養身保健是非常有功效的作物，到目前為止，研究有效的論文超過八百篇。台灣可以又這樣本地產、無毒種植、成分又夠高的丹參，真的是非常棒的一件事。

經濟部中小企業處專委黃秀玲指出，中企業處推廣Buying Power社創良品已經好幾年，台灣蓋婭社會企業是農業產業類非常具有代表性的社會企業。今年蓋婭以獨家農法、台灣草本、漢方調配、土壤永續、循環經濟等概念研發護手霜，榮獲世界三大品質獎之一的Monde-Selection銀牌。代表Buying Power真的是好產品，理念與品質都值得支持。

(中時 )