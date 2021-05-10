智伸科汽車安全及傳動系統零件客戶拉貨力道強勁，電子、醫療、運動等產業訂單也穩定增長，第一季合併營收單不單改寫同期新高，也締造單季次高，EPS也攀升至3.0元，創同期新高。

智伸科10日董事會承認第一季財報，第一季合併營收22.62億元，年增幅44.62％，稅後淨利3.4億元，去年4月併購旭申國際，股本增加至11.52億元，EPS仍達3元、年增119％。智伸科表示，主因是受惠車市銷售旺季從去年第四季延續至今年第一季，帶動公司旗下汽車相關關鍵零組件出貨暢旺所致，運動、電子等各事業體出貨也暢旺，提升兩岸生產基地的產能利用率。

智伸科指出，智伸科2021年第一季汽車、運動、電子、醫療及其他占整體營收比重分別為61.02％、16.41％、12.75％、6.06％、3.76％。其中，汽車事業營收年成長48.59％，主要是車產業加速朝向電動化，推升主要客戶持續加大對於新能源車等關鍵零組件需求。

智伸科表示，智伸科第一季整體營運仍遭遇新台幣兌美元匯率升值、加班趕生產而導致人力成本提高、船運漲價等負面因素影響，使得2021年第一季營業毛利率、營業利益率分別為26.68％、17.85％，但在整體營運規模放大，智伸科EPS仍能年成長119％。

(工商 )