台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478），扭轉第一季傳統淡季的劣勢，今年第一季轉虧為盈，每股稅後盈餘0.10元，跟去年同期每股虧損0.49元，顯著改善，而今年前4月累計營收也達10.6億元，年增31％。

東哥10日董事會通過今年第一季合併營收為6.8億元，稅後淨利為927.5萬元，每股盈餘0.10元。

東哥表示，東哥營運效能持續改善，第一季雖為傳統淡季，營業表現由去年同期營業損失3,589萬元，轉為營業淨利1,281萬元，今年第一季稅後淨利，也比去年同期大幅增加5,341萬元，由去年稅後淨損4,414萬元，提升至獲利927.5萬元。

東哥10日同步公告今年4月合併營收約3.7億元，比去年同期成長14％，累計今年前4月合併營收約10.6億元，年成長達31％。

東哥說，大型豪華遊艇終端買氣，依舊強勁，在手訂單仍維持在高檔，整年遊艇交期幾已鎖定，東哥也將持續推出新產品，且平均尺寸將放大，整年營收預期仍可比2020年成長，未來隨著新產能逐步開出，營運預期也將逐年增加。

(工商 )