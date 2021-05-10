國際銅價上漲，大山電線電纜去年合併營收及獲利成長，EPS攀升至2.67元，創史上新高，10日董事會決議每股配發現金股利1.2元、股票股利1.2元，合計2.4元股利及股息，配發率達89.89％。第一季電力線纜銷售及價格價量齊揚，EPS從去年同期0.18元倍增至0.36元。

大山指出，大山去年因台商回流投資熱絡、台電綠能電網佈建政策利多，加上大山內部推動設備自動化，降低營運成本，推升營收及獲利表現創新高，去年合併營收31.66億元，EPS為2.67元。10日董事會通過每股配發現金股利1.2元、股票股利1.2元，合計配發2.4元股息，配發率約九成。

大山表示，大山第一季合併營收7.87億元，年增率41％；稅後淨利0.45億元，EPS倍增至0.36元。大山指出，子公司昕邑建設採先建後售，推出語花香住宅建案，總計48戶，悉數全數，總銷金額6.5億元，第一季只認列3、4戶營收及獲利，剩下會在4、5月認列營收及獲利。造就大山4月合併營收攀升至8.85億元，創單月營收新高，年成長186.05％；前四月合併營收16.72億元，年增幅93.04％，創同期新高。

此外大山在台中烏日高鐵特區尚有2,000坪土地待計畫開發，並持續獵地中。

大山指出，大山電力線纜本業，隨國際銅價上漲、台商擴廠持續熱絡、台電綠能電網布建，有望帶動大山今年營運表現。大山今年新成立桃園中壢北區發貨倉庫，最快第四季可貢獻營收。大山對今年整體營收、獲利表現，審慎樂觀。

(工商 )