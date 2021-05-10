國立員林家商綜合職能科二年級特教學生，參加心智障礙啦啦隊比賽，以出色完美的舞步和隊形變化，加上華麗的道具標語，蟬聯特優殊榮，同時拿下最佳團體精神獎。（謝瓊雲攝）

員林家商綜合職能科二年級特教班學生，今天上午在校內重現比賽當天的冠軍舞碼。（謝瓊雲攝）

國立員林家商「綜合職能科」招收以身心障礙學生為對象，近年參加中南區心智障礙啦啦隊比賽，成為常勝軍，今年再度蟬聯最高榮譽特優殊榮，還一舉抱回最佳團體精神獎，表現亮眼。

校長陳定宏表示，去年因新冠肺炎疫情的影響，賽事被迫取消，今年雖疫苗問世，疫情卻未見緩解、反而更有全球延燒之態勢，為了向防疫的醫護人員致敬，綜職科師生特別以「舞力全開，疫情離開！」為主題參與賽事，出色的演出獲得評審委員的青睞，順利贏得特優冠軍。

今年舞蹈編排既活潑又富有故事性，舞碼詮釋病毒席捲全球、醫護人員與人民齊心協力抗疫的過程，藉機宣導防疫觀念，搭配響亮有朝氣的口號，向防疫醫護致上最高敬意。尤其是特教老師們精心製作的病毒服、防疫裝、針筒、防疫標語、大型馬路與救護車背景布幕等，琳瑯滿目的精美道具，成為比賽當天全場的目光焦點。

陳定宏說，整段僅4分鐘的啦啦隊表演，綜職科學生花費大量心血與時間排練，特教教師們更事用心製作比賽道具、標語，具舞蹈專長的體育老師兼總務主任蓋琪君則統籌設計隊形舞步，美顏科老師林秀英更親自帶領美一甲學生，師生隨隊參賽，全程打理啦啦隊員的梳化妝容。

教務主任楊國霖說，為了延續綜職科啦啦隊冠軍隊伍優良傳統，學校可以說是整合校內資源及行政全力支持，今年繼續由蓋琪君主任統籌主題構思、舞蹈編排、音樂編輯等工作；綜職科全體師生更是總動員投入舞蹈排練及比賽道具製作等，發揮創意、巧思完成。

特教組長劉映伶指出，比賽當天適逢四技二專統測大考，但校長、主任和隨隊師生，都在場邊看見這群慢飛天使活力起舞，完美演繹數月來的練習成果，隨著整首舞曲，舞步隊形精準到位，尤其超高難度的疊羅漢動作，默契十足博得全場如雷掌聲，大家內心都感動萬分。

(中時 )