台中市超級大里是西屯區七期重劃區的惠來里，至今年三月統計人口達1萬9444人。（盧金足攝）

少子化現象讓老化程度逐年加劇，中華民國全國商業總會主席賴正鎰10日表示，依主計總處資料顯示，全台最年輕城市分別為台中市、桃園市、新竹縣、新竹市等四個城市，新的產業進駐、工作機會多、加上重劃區土地釋出較多、機能性強，磁吸年輕族群移居。

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰指出，台中市重大交通建設陸續開通，人口快速轉移到外圍重劃區，家戶購屋比高達1.64％，僅次於桃園，成為全台房市第二大熱區，而且今年3月設籍人口的前10大的里內都有新興重劃區，顯見居住人口近年快速往蛋白區靠攏。

依據六都公布買賣移轉棟數及家戶數，統計前4月六都的家戶購屋比發現，各都買氣延續去年榮景走高，首購剛需盤與置產買氣旺，六都今年1-4月家戶購屋比與去年同期相比持續上揚，除了台北市之外，其他五都平均每百戶有超過1戶以上購房。

台中市民政局統計，各行政區至今年三月的設籍人口前三名，分別為北屯區28.8萬人，西屯區23.1萬人及大里區的21.3萬人。再進一步分析區里人口，人數最多的十個里內都有重劃區，其中北屯區就占四個里。

台中市超級大里是西屯區七期重劃區的惠來里，人口達1萬9444人；北屯區廍子區段徵收計畫區的廍子里有1萬8060人居次；第三名也是在北屯區十期重畫區的水景里1萬7093人，北屯區有74線快速道路全線通車，串聯台中縣市，國道一號，三號與四號道路，成為大台中的「大外環」。

賴正鎰說，台中市重劃區已進行到第十四期，加速縣市融合，部分重劃區近年來進駐的商圈機能完善及交通建設到位，分別吸引置產與年輕首購家庭搶進。

今年最受矚目除甫公告配地完成、可供建築用地面積約123公頃的南區十三期重劃區之外，還有北屯區十四期重劃區高達404公頃，2千多筆土地今年也將出籠，房市利多可期。

鄉林不動產研究室分析，依循雙北城市發展的軌跡，台中逐捷運而居、人口往新興重劃區集中的房市脈動相當明顯，正式通車的捷運綠線目前也有許多購屋族積極卡位；沿線各個新興重劃區土地交易火紅，光是去年土地交易總額就高達280億元。

人口紅利是房市發展根基，賴正鎰說，他在台中居住超過40年，很看好交通建設和軌道經濟挹注房市的相乘潛力，台中市近年受惠於中科園區，加上重劃區開發快速，快速道路與捷運綠線等交通建設開通，大型商場投資案加速進駐，本地與外來建商積極推案，房市買氣迅速竄升，設籍人口也越來越多。

(中時 )