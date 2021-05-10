北市萬華區西園路一段的巷弄內，今天下午4點24分發生民眾遭破碎酒瓶割傷，58歲高姓男子左胸、左上臂以及腹部受傷，意識清楚送醫救治，員警到場後，動手的嫌犯已逃逸，警方查訪附近目擊者，若傷者提出告訴，將依法偵辦。
警方表示，持破碎酒瓶行凶的男子與傷者均為朋友，兩人疑因酒醉口角，互毆後男子持酒瓶揮舞，導致高男受傷，轄區派出所獲報後，已經前往醫院了解釐清犯案動機，並通知在場人到警局說明。
高姓男子傷勢輕微，左胸、左上臂以及腹部受傷，若提出傷害告訴，警方將進一步釐清事發經過，依法偵辦。
(中時 )
北市萬華區西園路一段的巷弄內，今天下午4點24分發生民眾遭破碎酒瓶割傷，58歲高姓男子左胸、左上臂以及腹部受傷，意識清楚送醫救治，員警到場後，動手的嫌犯已逃逸，警方查訪附近目擊者，若傷者提出告訴，將依法偵辦。
警方表示，持破碎酒瓶行凶的男子與傷者均為朋友，兩人疑因酒醉口角，互毆後男子持酒瓶揮舞，導致高男受傷，轄區派出所獲報後，已經前往醫院了解釐清犯案動機，並通知在場人到警局說明。
高姓男子傷勢輕微，左胸、左上臂以及腹部受傷，若提出傷害告訴，警方將進一步釐清事發經過，依法偵辦。
(中時 )
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