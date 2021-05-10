指揮中心今再新增華航教官妻子足跡，曾到過內湖區全聯福利中心。（圖／指揮中心提供）

華航、諾富特群聚感染持續擴大，8日確診的華航飛行教官（案1183）及妻子（案1184）足跡今(10)日再度更新，案1184在5月4日下午還去過內湖區星雲街的全聯福利中心採買。台北市議員游淑慧更指出，美國在台協會(AIT)距離這家全聯僅有200公尺距離、3分鐘路程，並質疑若衛福部長陳時中家裡附近有案例，是否還會像個慢郎中？

針對案1184新足跡曝光，游淑慧在臉書上表示，這家全聯和銀行，幾乎都是住這附近的人才會去的，若案1184如果就住內湖，她生活範圍中只有這兩個點嗎？

游淑慧指出，案1184是社區中的案例，我們在社區中的生活圈都有可能碰見；而AIT也僅離這家全聯200公尺、3分鐘步行路程，且附近是高密度居住區，超市旁100公尺內還有幼兒園、和區民活動中心、便利店和公園。而前天她就質疑，若是內湖在地人，其足跡就不可能只有一個地方。

游淑慧質疑，沒想到指揮中心居然連「同一天的足跡」都要分三天兩次來擠牙膏式公布，案1183和案1184是5月8日確診，但在確診隔離前的其他足跡呢？如果是陳時中部長自己居家附近有案例，會如此慢郎中嗎？

游淑慧直言，都過了幾天了，環保局環境消毒其實只是「消心安」的，重點是人與人的生活軌跡接觸，我們有權知道。

網友們也留言回應，「這樣才能每天記者會啊，他們心中想的是公布的越少越好，這樣才不會掉落神壇」、「權力的傲慢」、「我們昨天才經過...」。

指揮中心疏忽造成防疫破口 費鴻泰：陳時中根本應該被槍斃

(中時新聞網)