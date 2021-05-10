中央流行疫情指揮中心10日下午宣布華航清零2.0方案，桃園市長鄭文燦傍晚防疫會議指出，2.0將增加500多位機組員有隔離需求，不諱言桃園目前量能不夠，指示觀旅局要再協調第4、第5家，脫口道：「中央宣布才請地方幫忙！」但仍強調雖然事前沒有講，基於防疫一體，仍要全力配合幫忙。

鄭文燦指出，目前宣布華航清零2.0方案，前艙機組員以及涉及風險者要召回14天並採檢，市區防疫旅館需求會大幅提高，預估多500個機組人員有14天檢疫需求，目前桃園因應諾富特淨空專案提供給機組員的3家防疫旅館，立刻可以上場只有2家，另外一家要到6月才能上場，數量恐怕不夠，指示觀旅局再協調第4、第5家才足夠支持，旅館的數量和房間數充不充足。

「中央宣布才請地方幫忙！」鄭文燦在防疫會議上直言，中央流行疫情指揮中心是直接宣布了，但他仍馬上緩頰，強調雖然事前沒有講，市府一樣要全力配合幫忙，畢竟防疫一體、防疫同心，他指示觀旅局長楊勝評和衛生局長王文彥晚間要跟中央流行疫情指揮中心、民航局和華航四方討論，看2.0方案從什麼時候開始。

衛生局長王文彥也在防疫會議中提出個人建議，認為機組員應該「委屈一點」，全部入住集中檢疫所，不然有人住好、有人住壞，直言桃醫事件隔離的醫護們也是住檢疫所，在很遠的海邊或很高的山上，強調集中檢疫所有其優點，大家有革命感情，會更好一點。

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(中時 )