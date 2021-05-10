女星鄭家純（雞排妹）和網紅陳沂8日深夜開直播正面交戰，言詞犀利的兩女爭辯近3個小時，吸引1.5萬網友觀戰，過程中陳沂拿出雞排妹的商業照片，質疑是否下身走光，直接酸她「黑菊姐」，對此雞排妹回應了。

早在4月下旬，陳沂就在臉書PO雞排妹露出臀部的商業照，「我很無聊認真放大端詳一下，很震驚發現中間黑黑的疑似是肛門。」認為雞排妹為了賣情趣用品如此淪落，嘲諷是多怕滯銷？當時雞排妹也PO文回擊：「到底她自己的是多大多黑，才會把那塊陰影認為是露肛門？」她表示自己有用濕紙巾的習慣，絕對沒有衛生紙摩擦產生的色素沉澱。

8日的深夜直播中，陳沂再度提起這件事情，懷疑雞排妹在照片中確實露出「黑菊」，雞排妹則解釋：「那個叫做尾椎的部分，有陰影，那並不是妳認為的肛門。」並要陳沂自己往下摸，尾椎連到屁股那邊有個陰影，再往下搬開才會看到肛門，陳沂繼續追問：「陰影有辦法中間那麼黑、旁邊一圈嗎？」雞排妹沒好氣的澄清：「因為我們有打光，光照不進去就會變陰影。」眼看雞排妹矢口否認走光，陳沂仍維持大砲風格，改酸對方為「尾椎陰影姐」。

事實上，雞排妹曾在節目《小明星大跟班》表示，自己是控制慾強的處女座，希望全身上下都是理想的樣子，便到醫美診所打乳暈雷射，坦言這是她做過最痛的雷射，色素淡化的極限可以恢復到國中的顏色。當時有名網友在雞排妹的臉書留言：「看到家純走光照，真是粉紅色」，掉出鄭家純本人回應：「碰巧我最近有在學習生命靈數，感應到樓主的是0487」打臉該名網友。

(中時新聞網)