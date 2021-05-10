寶貝台東的新生兒，台東縣長饒慶鈴送出「育兒生日禮盒」，鼓勵爸媽們生育。（莊哲權攝）

寶貝台東的新生兒，台東縣長饒慶鈴送出「育兒生日禮」，陪伴爸媽們「育」見幸福。（莊哲權攝）

台灣嬰兒出生率世界排名倒數第一，台東縣近3年嬰兒出生人數也幾乎逐年遞減，為了鼓勵生育，台東縣長饒慶鈴祭出多項催生優惠措施，今天更宣佈，設籍台東縣的新生兒，都會獲贈送1份生日禮盒，內有0-2歲親子益智拼圖卡及相框等。

饒慶鈴表示，台灣的嬰兒出生率在全世界倒數第一，而台東縣近3年嬰兒出生人數也只有為1200到1400左右，少子化是她上任後非常重視的問題，因此，縣府去年開辦「妳生孩子縣府幫妳坐月子」，每位媽媽都有8小時的坐月子服務，全年已服務382位媽媽，今年服務再升級，增加弱勢家庭產婦住院月子餐。

此外，有鑑於部分鄉鎮沒有具有證照的保母，也開辦保母訓練課程，同時推出全國首創類公共化政策，讓公托與私托月費、品質一致，減輕爸媽的負擔；而這次縣府也與馬偕、東基合作，為0到2歲新生兒量身打造育兒禮盒，以鼓勵生育。

社會處長陳淑蘭說明，禮盒裡有可記錄孩子成長的相框，並依台東縣地形及16鄉鎮市自然景觀、文化特色繪製的雙面圖卡，作為寶寶的第1個玩具。除刺激寶寶視覺、觸覺發展，還可親子互動玩遊戲，後續家長可透過LINE軟體連結，瞭解與育兒相關福利與衛教資訊。

馬偕醫院院長王功亮說，早年在台北馬偕服務，每月新生兒人數約900人，產房熱鬧得像是菜市場，但如今台東月新生兒僅百人出頭，真的差很多；東基院長陳志成則認為，除了鼓勵生育，也要注意產檢次數少的家庭，可能代表不重視孩子，應予追蹤。

(中時 )