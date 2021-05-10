亞洲藏壽司（2754）4月營收2.45億元、年增89.8％，1至4月累計營收10.37億元、年增61.82％，雙創歷史同期新高。

展望第二季，亞洲藏壽司除除4月底已新增中和橋和店，預估高雄岡山店與桃園遠百店亦將在6月底前陸續加入營收，集團營運動能續增。

亞洲藏壽司4月營收較去年同期成長有二因素，一是去年4月疫期正盛，基期甚低，另一則是去年4月連鎖店數24間，至今年4月連鎖店數已35間。

(工商 )