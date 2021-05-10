亞洲藏壽司4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高 18:012021/05/10 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲藏壽司（2754）4月營收2.45億元、年增89.8％，1至4月累計營收10.37億元、年增61.82％，雙創歷史同期新高。 展望第二季，亞洲藏壽司除除4月底已新增中和橋和店，預估高雄岡山店與桃園遠百店亦將在6月底前陸續加入營收，集團營運動能續增。 亞洲藏壽司4月營收較去年同期成長有二因素，一是去年4月疫期正盛，基期甚低，另一則是去年4月連鎖店數24間，至今年4月連鎖店數已35間。 騰輝首季營收、獲利、毛利率均創歷史新高 鈞興-KY客戶拉貨強勁 4月營收續創單月新高 (工商 ) #中和 #亞洲藏壽司 #創歷史同期新高 #月營收 #連鎖店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 崇越科技4月營收創歷史新高 15:332021/05/10 財經 《電子商務》新機銷售暢旺 網家前4月營收創同期高 15:412021/05/10 財經 《電腦設備》神達4月營收年增5成 H2業外收益可期 14:332021/05/10 財經 《半導體》同欣電4月營收寫第3高 Q2營收及毛利率看增 08:192021/05/10 財經 《百貨股》富邦媒4月營收創同期新高 5月繼續旺 15:582021/05/10 財經 《半導體》力成4月營收衝新高 Q2成長樂觀 08:202021/05/10 財經 momo富邦媒4月營收58億元 年增20％ 創歷史同期新猷 14:362021/05/10 財經 中鋼4月營收369.06億 年增45.10％再創單月新高 14:512021/05/10 財經 《觀光股》瓦城4月營收雙升 攜前4月登同期高 16:322021/05/10 財經 印度疫情推升試劑接單 普生4月營收年增382.14％ 改寫同期新高 13:122021/05/10 財經 《半導體》台積電4月營收月減13.8％ Q2穩中拚高 14:162021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 三星先進製程遭台積狠甩腦後 日媒曝：做錯2件事 - 財經 陸半導體遭美制裁重擊 自己人揭殘酷真相 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。