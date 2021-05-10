高雄區農業改良場育成的屬間雜交新奇蘭花，參加世界三大蘭展之一的「2021線上世界蘭展」蘭花個體競賽，其中4株花姿優美的新奇蘭花博得大會評審青睞，獲頒其他蘭屬第二獎1座、銀牌獎2座及銅牌獎2座，表現相當亮麗。

世界蘭展每3年舉辦1次，可說是蘭花界的奧林匹克，台灣歷經10餘年的爭取，終於獲得第23屆的舉辦權；雖因疫情影響延辦，但今年改採線上展覽模式進行，透過「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，以線上競賽及評審、數位展覽及線上會議等形式，突破時間與地域的框架，更加廣泛的分享了蘭花視覺盛宴。

高雄農改場指出，這次蘭花個體競賽，全面改採線上競賽及評審的形式舉辦，評審團由來自美國、日本、澳洲及臺灣等世界各地的蘭花專家組成，透過全空間360度掃描拍攝建模，導入5G虛擬實境技術，彷彿身歷其境體驗蘭花美姿，從上千株蘭花中依據花姿、育種突破性及栽培技術綜合考量，評選出各組前三名，並針對個體表現給予金牌、銀牌和銅牌等榮耀。

高雄場這次獲獎蘭花計有4株共獲頒5個獎項，有榮獲其他蘭屬（D組）第二獎及銀牌獎的狐狸尾蘭和蝴蝶蘭交配後裔「香水女孩」（Rhnps. Kdares Perfume Girl），其承襲狐狸尾蘭的香氣、多花梗及多花特性，又兼具蝴蝶蘭的大花性狀，花瓣白色高雅，花朵數多且香氣迷人，花姿優美。

而榮獲銀牌獎的「香水精靈」（Rhnps. Kdares Perfume Pixel），花朵為白底帶桃紅色點斑，具多梗及多花特性，香味濃郁。至於榮獲銅牌獎的「龍魅力」（Rhnps. Dragon Charmy），則是由有日本蝴蝶蘭之稱的名護蘭與狐狸尾蘭的雜交後代，具香氣及迷人斑紋。此外，萬代蝶蘭「橘色甜心」（Vdnp. Kdares Orange Sweet），為萬代蘭和蝴蝶蘭雜交後裔，其花朵數多且分枝性佳，紅色線條襯上金橘色的花瓣，帶出華麗的層次感，在本次參展則獲得了銅牌獎。

高雄場長戴順發表示，蝴蝶蘭為我國的外銷旗艦農產品，為確保台灣蝴蝶蘭產業發展的關鍵競爭力，惟有持續創新品種的開發做為後盾，高雄場亦同時建立蘭花雜交育種技術平台，可用以協助蘭花業者克服蝴蝶蘭與其他蘭花的屬間雜交及蝴蝶蘭不同品種間的雜交障礙，透過研究單位與產業界合作的新模式，有利於提升台灣蝴蝶蘭育種技術，並為台灣蘭花產業帶來新的發展契機。

(工商 )