興櫃遊戲廠商真好玩（8491）公布4月營收1.76億元，年增174.67％。真好玩表示，今年積極重建整體營收動能，繼日前推出的《劍是江湖2》、《ABYSSWALKER》兩款遊戲在海外貢獻帶動之後，針對台港澳市場，真好玩接下來將推出《異能學園：Soulworker》，為營收增添動能。

真好玩董事長周玄昆表示，「Soulworker」為全球超人氣的暢銷IP，PC版遊戲於全球各地皆創下亮眼成績，尤以日本更加突出，遊戲上線至今，仍維持每月超過十萬人上線。手遊版則是韓國遊戲原廠LION GAMES授權開發，由PC版改編而成並保留原作的遊戲特色精華，融合手遊操作上的簡便，讓不少玩家相當期待。

周玄昆表示，真好玩今年下半年度將全力主推《異能學園：Soulworker》，目前營運團隊積極準備遊戲上線作業，預計將於12日盛大展開遊戲事前預約活動，最快6月於台港澳市場推出，未來也將推出全球英文版。

(工商 )