鑑於新竹縣市的移工人數超過4萬人，其中菲律賓移工就超過2萬人，而菲國也被認為是全球僅次於美國最喜愛籃球運動的國家，為讓移工在台有健康的運動賽事相互交流，清華大學將舉辦首場移工藍球賽，讓這場運動也兼具異國文化特色，同時展現台灣的包容性。

清華大學運動事業及政策中心主任黃煜表示，根據統計，國內移工人口已達70萬，其與國內勞工在我國經濟發展過程中都扮演不可或缺的角色，且這些離鄉背井的移工朋友所面臨的挑戰其實不足為外人道。

而除了工作之外，這些來自東南亞的朋友其實本就熱愛運動，只是受到語言及文化的隔閡，以往在運動場上就曾出現受到排擠的情形，近年在政府新南向政策的支持之下，教育部體育署也規畫許多具體措施，包括增加國內移工的運動參與機會，希望讓移工感受台灣人的包容性。

黃煜說，為讓新竹地區移工享受更友善的運動空間，在體育署及新竹縣政府的支持下，清華大學今年起陸續推出籃球及足球賽事。

為擴大宣傳效益，清華團隊近日更特別到新竹工業區附近的鳳凰村及勝利村等移工宿舍及商家聚集地宣傳，連吉祥物「阿松」也都出馬擔任推廣大使沿街拜訪移工店家。

基於鼓勵性質，此次賽事採免費報名，報名從即日起至21日或額滿為止，比賽日期則訂於5月底，活動專線03-5715131轉71530。

而新竹縣政府也希望在地企業能夠鼓勵所屬移工踴躍參與這項專屬他們的賽事，享受有溫度的籃球比賽。

值得一提的是，參與籌辦的團隊成員都是清華大學的學生，對於移工族群則較少接觸，多半是在假日的火車站或是東南亞小吃店才看到他們的身影，透過這個賽事的辦理，有機會深入這些移工社區，並試著理解異國文化，體會這些外籍人士在異鄉打拚的箇中滋味，這也正是實踐大學社會責任的具體範例。

(中時 )