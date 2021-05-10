台北市議員耿葳發現，動物園死亡率年年攀升，2016年至今動物園共死亡動物數高達811隻，此外，北市動物園蛇患問題也引發關注，光今年就已有2隻瀕危保育的「白手長臂猿」遭毒蛇咬死，動物園還未向外界公開；耿葳要求，北市立動物園應積極處理蛇患，以保護動物、員工及遊客的安全。

耿葳發現，動物園出現許多瀕危的保育類動物出現死亡情形，像是2019年「金色箭毒蛙」和「迷彩箭毒蛙」1年就死了15隻，動物園花時間繁殖復育，1年卻死了15隻，簡直成了世界保育的大笑話，而瀕危的「白手長臂猿」光今年就有2隻遭毒蛇咬死。

對此，動物園獸醫師王寶榮表示，遭毒蛇咬的2隻「白手長臂猿」都是較年長，其中還有視力有問題，會在地面活動，而「白手長臂猿」對移動的蛇產生好奇伸手去抓，才會被毒蛇咬，發現時已回天乏術。

耿葳還指出，依《野生動物保育法》規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物因病或不明原因死亡時，應請獸醫師解剖後，出具解剖書，並在30日內送主管機關動保處備查，但動物園卻未落實；對此，台北市立動物園長劉世芬表示，園內每隻動物死亡都需經過台大專業人員協助解剖，但去年的報告上周才做檢討，尚未送至動保處。

另外，耿葳提到，動物園和台東池上的牧野度假村簽訂分散養殖計畫，將稀有物種送到度假村，但經調閱資料發現，動物的死因、死法黑影幢幢，去年還有1頭蒙古野馬遭到就地安樂死，珍稀物種就這樣在木柵及牧野兩地不明死去。

台東池上的牧野度假村回應，沒有議員所說狀況，很多動物已高齡所以正常死亡，台東好山好水沒有這麼高死亡率；但牧野坦承，動物近親繁殖太多，導致基因弱化；動物會生老病死，日前蒙古馬安樂死是由動物園獸醫師到場執行。

(中時 )