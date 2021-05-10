連鎖健身事業柏文（8462）4月營收3.24億元，月減3.58％，年增23.82％，創同期歷史新高，1至4月累計營收12.35億元，年增8.82％，亦創同期歷史新高。

展望第二季，柏文「健身工廠」台南市安南廠預售成績不錯且於4月28日營運，新竹市光埔廠4月16日預售後反應熱烈，並將於6月3日開幕。嘉義縣民雄廠將於5月17日開始預售，民雄鄉為嘉義縣人口最多的鄉鎮，亦為全國人口第三大鄉，大專院校數為全嘉義最多，「健身工廠」進駐成為民雄第一家國際級休閒運動場館，6月底開幕後必帶動當地健身運動熱潮，新店動能挹注可有效帶動柏文第二季營業收入增長。

柏文「健身工廠」會員人數今年呈穩步增長，「同店成長」亦同步顯現，4月及1至4月營收雙創同期新高，足見成長動能恢復。

柏文今年展開史上最大展店計劃，預計新增10處「健身工廠」營運據點，除第二季投入營運的三處據點外，年第三季預計有高雄市、台北市兩個都會區及南投縣等三處新據點開幕，第四季則有分別位於台中市、高雄市、新北市及桃園市等四個都會區的新廠館投入營運，今年新據點營運動能增強可期。「新店動能」及「同店成長」成為110年營收逐季成長雙引擎，今年柏文將馬力全開，帶動全台健身經濟起飛。

(工商 )