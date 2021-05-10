台灣金融研訓院發布4月TAIFRI（台灣金融風險指數）指數為98.9分，較3月小幅下滑0.1，11個分項構面當中有5個分項風險微幅上揚，5個分項風險指數呈現下滑，1個不變，顯示國內風險情勢持續平穩，但尚未回到疫情之前水準。

台灣金融研訓院表示，5個分項風險指數下滑，分別是第一構面「資產評價壓力」的「企業債務」、「不動產」，第二構面「非金融部門的穩定度」的「企業部門」，第三構面「金融部門的穩定度」的「資產品質」，第四構面「傳染與蔓延」的「海外市場風險」。

5個分項風險指數呈現微幅上揚，包括「股票市場」、「價格波動度」（第一構面）、「家計部門」（第二構面）、「資本結構」（第三構面）、「國內金融市場傳染效應」（第四構面），整體而言風險情勢仍在穩定區間。

台灣金融研訓院指出，第四構面「傳染與蔓延效果」，為今年以來整體風險情勢尚未回到疫情前水準的最主要原因。4月指數98.9分，較2020年底的12月指數98.5略高，且仍高於去年初疫情之前的1月指數97.7。

就各主要分項觀察疫情之前至今的變化，風險情勢表現來看，以第三構面「金融部門的穩定度」風險下降幅度最大表現最佳，其次為第一構面「資產評價壓力」，二項構面風險情勢已低於疫情之前的水準。第二構面「金融部門的穩定度」較疫情之前持平，第四構面「傳染與蔓延效果」風險則仍高於疫情之前的水準，為今年以來風險情勢尚未回到疫情之前水準的最主要原因，其中須密切注意國內金融市場傳染效應的變化。

TAIFRI並提出四大觀察重點，即國內不動產市場風險變化、國內股市投資風險、大陸信用風險、國際疫情再升溫後續效應。首先，各種跡象均顯示國內房地產市場仍維持穩定升溫，且國內銀行業不動產放款風險控管仍然良好，呈現「房市升溫、風險穩定」走勢，評估現階段國銀的積極控管信用的作為及措施，將有助於國內房地產市場朝正向發展。

其次，台股本益比仍處於近八年高點，價格波動風險攀升。隨4月台股再創歷史新高，短期成交量擴大速度過快投資風險大增，獲利了結以及國際疫情再次升溫加劇股市震盪幅度，波動率較3月增加，須持續留意上半年股市「量」、「價」波動加速的風險。

其三，華融公司事件導致大陸信用風險遽增，密切關注海外市場傳染效果衝擊。初步評估華融前景不甚樂觀，除華融美元債券價格一度大跌逾40％，也導致日本以外的亞洲地區信用違約指數急遽上揚，一舉突破近八個月以來新高。所幸我國其他主要曝險地區（美、日、歐）信用風險平穩略降，整體海外信用風險未顯著成長。第二季海外市場重點在「主要國家企業信用風險變化」及「海外市場傳染效應衝擊程度」，特別是大陸企業信用違約問題，預估將逐漸浮出水面。

最後，海外高收益債投資比例再度拉升，需注意信用風險嚴控資金部位。國人投資海外高收益債基金總金額達一般債的10倍以上，分項指數超越疫情前水準，再創2018年10月以來新高。受華融遭降評事件影響，需密切留意大陸高收益債券市場風險蔓延效果變化，提醒密切留意四大重點，一是國際疫情持續攀升但疫苗施打速度減緩，二是新興國家通膨失控風險，三是美國聯準會出手抑制資產泡沫風險，四是審慎評估自身風險承受程度嚴格控管投資部位持盈保泰。

(工商 )