智冠（5478）公布4月營收，5.62億元，月減7％、年減21％。智冠表示，去年受惠子公司遊戲新幹線兩款新品上市，以及集團經銷合作的大型遊戲產品熱賣等因素，致去年3月、4月營收相繼創下較高基期，本次4月營收組成則回歸既有產品穩健水平，隨著集團IP授權紫龍遊戲開發之手遊《天地劫：幽城再臨》推出，授權分成將陸續於後續產生營收貢獻，以及子公司其他遊戲新品逐步上線後，增添營運成長動能。

遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的手遊《三國群英傳M》，本周推出大型改版，此外，遊戲4月起舉辦電競賽事活動「2021百萬爭霸賽」已完成預賽選拔，本月將陸續展開複賽及四強決選，吸引全台眾多軍團好手參與。另外，智冠今年與弘煜科技聯合發行的國產經典戰棋手遊新作《風色幻想SP手機版》，也於上周規劃開啟粉絲團主題活動，引發老玩家關注回歸。

中華網龍已於上月正式授權自製手遊《吞食天地M》中國營運，拓展市場版圖，而旗下多款遊戲5月也推出母親節感恩季活動，《戀愛盒子M》也將帶來上市2周年活動，以及《黃易群俠傳M》開放新地圖，期望帶動舊遊戲營運。

智凡迪與韓國遊戲公司GONGGAMES Corp.原廠直營的擬真棒球手遊《CPBL中華職棒2021》，近期則展開在地化營運及社群行銷合作，遊戲於5月4日在台港澳上市與玩家見面。

金融科技部分，5月繳稅季開徵，金融科技子公司藍新集團旗下簡單行動支付也提供民眾繳交綜合所得稅、房屋稅等稅款功能；此外，《ezPay簡單付》還提供39項生活繳費服務，包含電費、自來水費、各項稅款、路邊停車、醫療費等多項便民功能，以擴大營運觸角。

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