挺罷免遭陳柏惟威脅「處理」 蘇偉碩砲:沒問政能力還狂妄

基進黨籍台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，第二階段連署書已達目標，提議領銜人楊文元今（10）日將向台中市選委會遞交連署書。連署過程中，反萊豬醫師蘇偉碩也從高雄北上力挺罷免案，不過卻傳出蘇遭陳柏惟公開放話，要基進黨黨主席陳奕齊「處理」他。蘇偉碩接受《中時新聞網》專訪時砲轟：「不只沒問政能力還狂妄！」

蘇偉碩還原當時情景：「朋友傳給我的一段陳柏惟的錄影，他提到我跟基進黨黨主席陳奕齊先生，以前在做社會運動的時候認識而且是很好的朋友，他會請陳奕齊主席來處理我。」他認為，這種言語表達方式江湖警告意味濃厚，說要把某人處理掉，通常都是一種死亡的威脅，或者是對身體嚴重攻擊的警告。

蘇指出，此話從國會議員嘴巴裡出，非常不適當，若在一般民主國家裡，有議員用這樣的方式警告特定民眾，在政治壓力下，國會議員不但要出面正式道歉，還必須辭職負責。他也提到，公開放話威脅，已經達到刑事恐嚇程度。蘇偉碩喊話，台灣的檢察制度如果還在的話，就應該要主動偵辦，如果不正視，那真的就淪為黑道治國了。

針對陳柏惟的點名，蘇偉碩回應：「民進黨的秘書長都可以表態反對罷免，為何我做為高雄市民，去連署這方幫忙聲援，卻引起陳柏維放話威脅？」蘇表示，陳好像只能接受民進黨支持他，但不能接受一般的民眾反對他！

台灣基進日前召開記者會，指包含護藻礁、反萊豬公投、以及罷免陳柏惟的連署是「滅台三部曲」。蘇偉碩也砲轟，做為立法委員跟民意相反已是強大失職，又把自己的續任問題與國家存亡綁在一起，他怒批：「實在是太狂妄！」蘇也質疑，陳柏惟身為立委，把罷免歸罪於假消息卻提不出客觀具體證據，讓人擔心他是有問政能力不足的問題。

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)