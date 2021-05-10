桃園市長鄭文燦10日被問及諾富特能否繼續經營，斷然表示「不可能」，直言沒有人會去住，強調諾富特不可能繼續經營觀光旅館，只能做防疫旅館優先。他也在防疫會中宣布提升社區防疫等級，醫療機構禁探病、關懷據點禁共餐等政策，一律延後到5月底。

鄭文燦強調，希望風險較高的，放在華航園區，風險較低的，才能放在市區，會以這個原則來分工，積極協助中央2.0清零計畫，務必讓清零計畫順利完成，降低整個群聚感染的風險。

「現在也沒有人會去住諾富特了啦！」鄭文燦說，目前應該是維持防疫優先的原則，而不是諾富特的觀光飯店營運優先的原則，輕重緩急很清楚，現在華航運量已經減一半，應該想辦法度過困難，讓清零1.0、2.0計畫趕快完成，讓華航人員安全以後，恢復營運比較要緊，諾富特目前的狀況，只能做防疫旅館優先。

衛生局長王文彥也在防疫會議中直言，從開始實施檢疫政策以來，桃園自己監測的居家隔離者已開罰近200人，民航局統一管理監測的機組員，若有違規都要交給桃園市衛生局裁罰，但至今「一個都沒罰」，擔憂中央又「甩鍋」給地方。

鄭文燦說，大原則是三家國籍航空公司由航空公司自己管理、外籍航空公司由民航局管理，造冊、稽查有無違規，都是民航體系統一管理，不諱言檢疫機組員「過去1年都沒有裁罰紀錄」，要求衛生局晚間在四方會議要告知民航局和華航，務必加強管理，重申「場所歸我們管、人員歸他們管」。

鄭文燦也宣布社區防疫等級提升，原來活動中心、關懷據點共餐、卡拉OK服務是暫停到5月17日，一律延到5月30日前停止使用。另外醫院和長照機構也是停止探視到5月底，醫院可以保留彈性措施，醫院端的部分因為有自己的規定，尊重各醫院的規定，但長照機構的部份，希望5月底前改用視訊探視，指示衛生局和社會局嚴格執行。

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(中時 )