4月新台幣兌美元升值逾2％，新光人壽單月收回逾29億元外匯準備金，並實現資本利得，最後將獲利穩住，單月稅後賺8.06億元，元富證券亦因台股爆量，4月單月稅後獲利6.78億元，創單月歷史新高，新光銀行單月4.72億元，三大支柱推升新光金4月稅後獲利19.06億元，累計前4月稅後獲利115.52億元，同比成長67％，每股稅後盈餘0.89元。

資產逾3兆元的新光人壽，海外投資亦相對較大，在新台幣兌美元大幅升值5.8角的情況下，4月匯兌壓力山大，所幸股票及債券價值回升，新壽趁機實現資本利得，累計前4月稅後獲利78.82億元，比去年同期成長57％，穩住前4月的獲利表現。

股債價值回升，新光金每股淨值亦跟著水漲船高，4月底達17.9元，高於3月底的17.36元。

新光金表示，台股日均交易量4～5千億元似成常態，子公司元富證券手續費收入幾乎倍增，加上自營部位獲利，4月稅後賺6.78億元，創元富證史上單月獲利新高，累計前4月獲利15.79億元，亦對挹助新光金獲利有極大助益。

新光銀行前4月稅後獲利19.9億元，較去年同期成長1.7％，主要是去年銀行資本利得較多，基期墊高，今年獲利成長較不顯著。

金控獲利目前最大兩大變數，即新台幣匯率與股市走勢，若新台幣持續強勢升值，則新壽就必須調整避險策略，及考慮是否要一次性增提外匯準備金，股市若持續上揚，則資本利得就不缺，獲利即會有支撐。

(工商 )