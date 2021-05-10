美國解封在即，85度C母公司美食-KY自結4月合併營收16.2億元，較去年同期成長15％，年增率連續五個月走揚，其中美國營收的成長力道尤其令人驚豔，不僅較去年同期跳升一倍以上，更一舉超越2019年的水準，創2008年以來的同期新高。

法人表示，觀察85ºC門市表現，日均來客數連續四個月回升，帶動當地營收今年以來不斷走高，成功逆轉往年的季節性表現。法人一致預期，今年美國經濟將逐月成長，民生消費成長動能又更加強勁，再加上85ºC尚未恢復營業的五間門市，以及未來即將重新開放的內座消費，今年美國營收增幅有機會寫下三年來的新高。

美食-KY也公告2021年第一季財報，營業收入49億元，淨利3.6億元。美食-KY今年前三月仍然面臨亞洲市場疫情重新升溫的挑戰，影響成長動能，營收較去年小幅成長4％。但受惠於營運效率提升，獲利能力仍十分出色，營業利潤率因此超過7％，是去年同期的兩倍以上。單季每股盈餘(EPS)則來到1.4元，是去年同期的3.8倍。

今年前三月全球餐飲行業仍普遍受到疫情影響，美食-KY獲利還能大幅成長，法人認為，代表過去一年來，海外各市場的成本及費用結構有顯著優化，經營能力更明顯提升；展望未來，包括國際貨幣基金 (IMF)、經濟合作發展組織（OECD）在內的經濟學家，紛紛上修美國今年的經濟成長預估，大陸市場的餐飲業買氣也有機會迎頭趕上，美食-KY的營收及展店動能可望受惠，帶動獲利率持續墊高。

大陸市場方面，預期餐飲行業的營收動能將先蹲後跳，第一季普遍受到疫情影響，恢復不如預期；4月也受長假出遊影響，擠壓餐飲消費預算。但伴隨經濟活動加快正常化，餐飲消費回溫仍為大勢所趨。

市場人士指出，大陸85ºC門市四月份仍逆勢繳出同店銷售正成長、客流年增雙位數的成績，優於多數大型連鎖品牌，可見基本面持續穩健，也更加看好即將到來的夏季冷飲銷售，以及下半年的展店動能。在台灣，85ºC看準兒童節商機，獨家取得台灣授權，推出佩佩豬海洋系列蛋糕，除了造型討喜，蛋糕盒也極富巧思。

(中時 )