1名徵信社前員工在網路分享處理過的案件，他說日前1名貴婦上門說希望讓丈夫與小三反目，讓丈夫能回心轉意，他詢問完基本資料後，展開一連串跟蹤調查，最後甚至駭進對方手機製造假訊息，使用許多「違法手段」後，成功讓2人鬧翻，貴婦也滿意地付了120萬；但他說因為此案件有許多違法部分，他處理完後即離職。

1名前徵信社員工在臉書「匿名公社」發文表示，日前1名婦女到徵信社稱丈夫外遇，怒喊「我要整死那個小三野女人，把我老公搶走」，希望徵信社幫忙讓丈夫對小三徹底死心並回心轉意愛她，她強調收費多少都沒關係，「我只要我老公回頭，讓那小三滾的遠遠的，我老公看到她、想到她就噁心、厭惡就好！」

徵信社展開一連串跟蹤調查，最後甚至駭進對方手機製造假訊息，使用許多「違法手段」後，成功讓丈夫與小三鬧翻。（圖／翻攝自臉書「匿名公社」）

該員工表示，處理該案件時壓力非常大，他先拿到小三與丈夫的照片、住家地址、手機等資訊後，透過跟蹤器蒐證，並隨時回報給元配婦人，再來他使用木馬程式駭進對方手機，試圖製造假訊息挑撥離間，他甚至透漏還有許多「違法手段」，最後成功讓丈夫與小三產生嫌隙，丈夫之後將送給小三的禮物全要回；元配的婦人得償所願後，付了120萬給徵信社。

該員工因為徵信手段涉及違法，他處理完該案件後即離職，不過他回想此案件，仍氣憤地說「老公好賤，老婆好心機，小三很衰小」、「這是我碰過的案子最不要臉的男人」；誇張內容也讓網友們留言表示，「這真的是很勁爆」、「徵信業真的讓人好好奇」、「期待其他故事分享」。

(中時新聞網)