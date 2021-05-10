大里樂活館，10日正式開幕啟用，台中市長盧秀燕（左），特別表揚高齡100歲的江桃阿嬤（右2）。（黃國峰攝）

大里樂活館，10日正式開幕啟用，台中市長盧秀燕參觀館內設施，並與用餐民眾打招呼。（黃國峰攝）

大里樂活館，10日正式開幕啟用，台中市長盧秀燕參觀館內設施，欣賞咖啡達人拉花手繪市長自畫像，大贊「好厲害」。（黃國峰攝）

大里樂活館前身為公有零售市場，經改造變身為樂活館，10日正式開幕啟用，內有里活動中心、桌球場、圖書館，以及日間照顧服務、社區送餐與展演空間等服務。（黃國峰攝）

原為菜市場的大里樂活館10日開幕啟用，台中市長盧秀燕親臨主持，指出原該地為公有零售市場，但因動線設計、管理及環境問題影響使用，歷經三任市長重新設計規劃，終於轉型為大里樂活館，未來不但有閱讀休憩的場所，還有社區送餐及展演空間，令人期待。

開幕活動，由社區老人家表演健身操，其中一位江桃阿嬤高齡100歲，手腳還很靈活，市長盧秀燕特別感謝她能來現場祝福，隨後盧秀燕也參與手作布製品課程、欣賞咖啡達人拉花手繪市長自畫像，大讚「好厲害」。

盧秀彥表示，樂活館原為公有零售市場，因年久失修，103年變更用地改為社教使用，歷經三任市長終於完工啟用。大里樂活館新建經費5096萬元，感謝台中市議會和大里區6位議員支持。台中市的老人據點已達430個，長青學苑目前為893班，今年盼達到1000班，讓長輩享受更多元的服務。

社會局指出，轉型後的大里樂活館有里活動中心、桌球場、圖書館，以及由財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會所經營的日間照顧服務、社區送餐與展演空間等服務。一位居住當地超過20年的陳先生指出，過去市場因動線設計及管理問題，讓民眾不願意再來，也曾出現停車亂象及環境髒亂問題，今日看到社會局重新規劃、修繕後換然一新，十分感動。

經營日間照顧服務的真愛基金會董事長李頴彥指出，基金會打造「食樂好事PLUS」，規劃社福團體手製品展示販賣平台，並培訓高齡志工，以老助老一同參與服務，二樓提供日照長輩與民眾互動的機會，還結合台中市銀髮達人服務，促進世代共融。

(中時 )